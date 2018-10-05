Полиции Лондона официально разрешили таранить машинами грабителей на мопедах

Теперь, чтобы остановить грабителя на мопеде, полиция Лондона сможет таранить его своими патрульными авто. Об этом стало известно вчера, 23 ноября на «РИА Новости».

За последние годы в Лондоне значительно возросло количество преступников, угоняющих двухколесный транспорт после очередного ограбления. Воры действуют по классической схеме: угрожая человеку физическим насилием, завладевают его транспортным средством, деньгами и гаджетами. Кроме того, что мопеды позволяли преступникам быстро скрываться с места происшествия, появились также проблемы с опознанием – из-за шлема невозможно было составить описание внешности. Полиция долгое время не решалась применить таран грабителей на мопедах, боясь нанести вред. Такой метод мог вызвать жесткую критику со стороны общества.

Наконец, было принято решение о смене тактики. Лондонские полицейские прошли специальное обучение. Теперь они могут таранить мопеды ради задержания злоумышленника, не причинив ему существенного вреда. В полиции уверяют, что подобный метод никак не противоречит закону.

Ранее стало известно, что полиция Скотленд-Ярда переживает не лучшие времена в финансовом плане. Чтобы справиться с финансовым кризисом, руководством был нанят специалист, который поможет разработать сувенирную продукцию с логотипом Скотленд-Ярда. Сам логотип еще не выбран, поэтому дата выхода сувениров не известна.