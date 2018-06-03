Канадские ювелиры едва не посекли преступников мечами

Происшествие случилось в одной из ювелирных лавок провинции Онтарио.

В среду, в канадском городе Миссиссаг случился инцидент, который мог закончиться гораздо хуже. В магазин Ashok Jewelers, главным ассортиментом которого являются украшения из драгоценных камней и металлов, решили забраться грабители. Посчитав, что им удастся остаться незамеченными, четверо молодых парней разбили стекло и попытались влезть в оконный проем. Как только первый грабитель оказался внутри помещения, на него из засады набросился хозяин лавки, вместе с родственниками. Защитники были вооружены боевыми саблями и мечами. Парень успел выскочить на улицу, однако через некоторое время снова попытался завершить начатое, и снова был вынужден спасаться от бравых «рыцарей».



На место преступления прибыл отряд полиции. Один из офицеров предупредил владельца ювелирного магазина, что такая оборона может закончиться очень печально для него самого, ведь неизвестно, чтобы из этого вышло, если бы вор не успел выбраться наружу. Летом, недалеко от места событий произошла точно такая же ситуация. Тогда грабителя еле спасли от разъяренных защитников.