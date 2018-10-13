Появились новые подробности в деле Мамаева и Кокорина

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Виталий Соловчук, водитель ведущей «Первого канала», который пострадал после драки с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, первым вызвал конфликт возле гостиницы «Пекин» в центре Москвы. Информацию передаёт ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства сообщил, что на записи видеорегистратора в машине потерпевшего видно и слышно, что он первый начал оскорблять Мамаева, а затем ударил его. Также он отметил, что во время следствия водитель ввёл всех в заблуждение, заявив, что не оскорблял спортсменов, а они первыми начали драку. Новые сведения приобщены к материалам дела.

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов не стал комментировать новые подробности дела в связи с подпиской о неразглашении тайны следствия. Отсутствуют официальные комментарии и правоохранительных органов.

В настоящее время спортсмены пребывают в СИЗО. Также под стражу поместили Кирилла Кокорина, брата футболиста, и Александра Протасовицкого. Они обвиняются в избиении водителя журналистки «Первого канала» Виталия Соловчука и нападении в кафе на сотрудника Минпромторга Дениса Пака. Инцидент произошёл 8 октября.

22 ноября адвокат Павла Мамаева рассказал, что его подзащитный по личной инициативе перечислил потерпевшему денежную компенсацию за нанесённый вред. Кроме того, ранее стало известно, что к работе вернулся Денис Пак. После инцидента в кафе он пробыл на больничном 44 дня.

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Автор - Елена Андреева
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