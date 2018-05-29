Учительница из Северодвинска ударила учеников скакалкой

20 ноября в сети появилось очередное видео, на котором учительница с помощью скакалки наказывает учеников за плохие оценки.

Согласно полученной информации, инцидент произошёл в северодвинском детдоме. Учитель, запечатлённый на видео, классный руководитель 7 класса и по совместительству преподаёт детям физкультуру. Женщина осталась недовольна низкой успеваемостью школьников и решила наказать их, ударив сложенной пополам скакалкой. Мальчика ударили дважды, девочку один раз.

Как заявила заместитель главы Северодвинска по социальным вопросам Ирина Сахарова, в данный момент ведётся служебное расследование в отношении действий учителя. К делу также привлекут комиссию по делам несовершеннолетних, органы опеки, управление образования и полицию. Сахарова подчеркнула, что это действительно вопиющий случай несоблюдения педагогической этики.

В пресс-службе УМВД РФ по Архангельской области сообщили, что ОМВД РФ по городу Северодвинску начата проверка по данному факту, в результате которой будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

На прошлой неделе в сети широкое обсуждение получил инцидент из Комсомольска-на-Амуре, где педагог избила школьника 9 лет, так как он срывал ей урок. Следственные органы возбудили против неё уголовное дело и отстранили от работы. Однако нашлись граждане, которые не согласны с такой позицией, и создали петицию в поддержку педагога. Они считают, что женщина не избивает мальчика, а применяет меры воспитательного характера, в её цели не входило нанесение вреда здоровью.