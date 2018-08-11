В США служебной собаке устроили поминальную церемонию в церкви

Торжественная церемония прошла в штате Мичиган, США. В честь полицейского пса по кличке Экс, который погиб при исполнении служебных обязанностей, прощание устроил департамент полиции Сент-Клер-Шорса.

Инцидент, в ходе которого погибла служебная собака, произошел в воскресенье. В банкетном зале одного из американских заведений собрались около 20 человек по случаю детской вечеринки. Однако среди гостей был мужчина, который вел себя неадекватно. Об этом посетители сообщили в полицию. После прибытия правоохранительных органов полицейские просили злоумышленника сдаться, но мужчина абсолютно игнорировал просьбы. Кроме того, у него с собой было огнестрельное оружие. В какой-то момент нарушитель бросился бежать, однако, ему преградил дорогу пес, пытаясь остановить. Мужчина выстрелил и смертельно ранил животное. После этого стражи порядка открыли огонь и ликвидировали 29-летнего злоумышленника.

Поминальная церемония была проведена в храме Успения Греческой православной церкви. Перед алтарем установили фотографию Экса. После речи священника выступили также офицеры полиции и чиновники. В настоящее время начался сбор денежных средств для установки памятника служебному псу.