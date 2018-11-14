Племянник убил дядю табуретом из-за критики в адрес матери и девушки

12 НОЯБРЯ в Ртищевском районе Саратовской области умер мужчина. Его избили с помощью табурета. В преступлении подозревается 28-летний племянник убитого.

Убийство произошло в селе Красная звезда. 48-летний дядя пришел к своему племяннику. Мужчины употребляли спиртное, когда дядя неподобающе высказался в адрес матери племянника и его возлюбленной. Племянник набросился на дядю, повалив его на пол, и стал избивать руками и ногами. После этого мужчина нанес родственнику два роковых удара табуретом. Он оставил пострадавшего на кухне, а сам продолжил застолье. Мужчина понял только на следующее утро, что его дядя умер от избиения. Подозреваемый рассказал об инциденте соседям, которые вызвали сотрудников полиции.

По факту случившегося проведена судмедэкспертиза. Причиной смерти стала закрытая травма головы и тупая травма тела. Племянник признался в совершении преступления. Мера пресечения пока что не выбрана, продолжается следствие. Мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.