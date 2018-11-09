Под Воронежем погибли двое детей вследствие отравления угарным газом

Сегодня, 16 ноября в селе Старая Ведуга Семилукского района отравились угарным газом двое детей: трехлетний мальчик и его двухлетняя сестра.

После осмотра места трагедии было установлено, что дети остались одни без присмотра взрослых в доме на ферме «Подворье» в Воронежской области. Отопление в жилье поступало с помощью самодельной металлической печи. Включенный газ в этой печи, по предварительным данным, и стал причиной смерти мальчика и девочки.

Мать и отец погибших детей являются гражданами Армении, которые проживают в России с апреля этого года. Их данные обнаружились в миграционной службе. Правоохранительные органы собирают дополнительные сведения и подробности инцидента. Обсуждается возбуждение уголовного дела. СК устанавливает, почему семья проживала именно на ферме.

10 ноября в Тюменской области в городе Ишиме две 14-летние сестры погибли, пытаясь растопить печь в частном доме по просьбе бабушки-опекуна.

11 октября в Дагестане причиной смерти женщины и двоих детей стала утечка угарного вследствие использования камина иранского производства.