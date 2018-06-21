В небе над Москвой чуть не столкнулись два самолета

Трагедии едва удалось избежать поздно вечером в четверг. По какой маршруты лайнеров чуть не сошлись в одно и то же время в одной точке, источник не указывает.

Отечественные СМИ сообщают о случае, по ходу которого в Москве чуть не столкнулись два самолета. Согласно информации, которую предоставляет источник, пилоты одного из них тогда лишь недавно вылетели из столичного аэропорта "Домодедово", а пилоты другого направляли воздушное судно на приземление на территорию авиагавани "Внуково".

Когда два самолета находились в небе над городом, они чуть не задели друг друга крыльями. В обеих из них находились пассажиры, никто из них не пострадал. СМИ выясняют подробные обстоятельства произошедшего.