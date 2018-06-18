Поэт Куллэ ударил коллегу Жданова ножом во время драки в Москве

70-летнего литератора госпитализировали с колото-резанной раной. Об этом рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По предварительной информации, утром 14 ноября на Ивана Жданова напали в доме №19 по Юрловскому проеспекту. По предварительной информации, пострадавший употреблял алкогольные напитки с коллегой по перу Виктором Куллэ. Во время беседы между поэтами завязалась драка. Виктор Куллэ ударил оппонента ножом, о чем сам признался.

Сотрудники полиции Москвы прибыли по вызову в упомянутый дом и обнаружили раненного человека. Вскоре Ивана Жданова увезли в клиническую больницу имени А.Ерамишанцева, диагностировав повреждения в области живота (по некоторым данным - ягодицы). Как оказалось, квартира в Отрадном принадлежит Виктору Куллэ. Его задержали в качестве подозреваемого. В настоящий момент правоохранители ведут доследственную проверку инцидента.