"Зачем тратиться?": В Калининграде главврач пожалела лекарство умирающему младенцу

В родильном доме Калининграда скончался новорожденный ребенок. Причина смерти — главврач отказалась ввести лекарство младенцу, потому что мать не имела денег за него заплатить.

Происшествие случилось в роддоме №4 города Калининграда. В источнике сказано, что главный врач превысила свои полномочия. Она приказала всему медперсоналу сделать все, чтобы ребенок не выжил под предлогом «слишком дорогого препарата». Главврач также дал указание внести ложную информацию о том, что смерть наступила еще в утробе матери. На сайте роддома сказано, что этого врача зовут Белая Елена Валериевна. На женщину заведено уголовное дело. На сегодняшний день Елену Валериевну успели задержать и допросить.

Женщину отвезли в больницу с диагнозом «ложные схватки». По данным информации, ребенок на тот момент был недоношенным — он появился на свет, когда ему было 23-24 недели с момента зачатия. Врачи диагностировали у малыша «нераскрытые легкие», однако для его спасения требовалась лишь одна таблетка препарата. На это Белая Елена Валериевна сказала, чтобы таблетку не использовали, потому что «он все равно умрет, зачем тратиться».

Следствие изъяло все медицинские документы. Сейчас работает также судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти малыша. Правоохранительные органы также пытаются допросить остальных свидетелей. Приговор для главврача будет оглашен после окончания следствия.