В Запорожье мужчина устроил взрыв в скоплении людей

Сегодня, 09:49 \\ Происшествия

Правоохранительные органы Украины разыскивают неизвестного, который накануне бросил взрывное устройство под ноги молодым людям.

Происшествие случилось 14 ноября в Шевченковском районе города на улице Военстрой. Неизвестный прохожий привел в действие взрывное устройство, которое бросил в скопление людей. В результате инцидента трое молодых людей, 22-х, 29-ти и 32-х лет получили осколочные ранения конечностей. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, и сейчас они находятся под наблюдением врачей.

По факту взрыва органы правопорядка МВД Украины возбудили уголовное дело. На территории Запорожской области объявлен розыск. Ведутся следственные мероприятия. Личность мужчины, устроившего взрыв, на данный момент не идентифицирована. В розыске преступника задействована кинологическая служба.

Поделиться новостью:
Автор - Антон Словацкий
Главное за неделю

Девушка пострадала после обрушения потолка в минском ТЦ "Арена-Сити"

 По происшествию поступили официальные данные от представителей экстренных служб. До этого СМИ сообщили, что по ходу несчастного случая якобы погибли несколько человек.

Стало известно о последних годах жизни актера из «Тихого Дона» и «Марша Турецкого»

 Сергею Юртайкину был 91 год, о его смерти стало известно 14 ноября. Об умершем актере...

Один человек погиб в ДТП с 13 авто на трассе М-4 в Ростовской области

 Массовая авария произошла из-за плохой погоды. Водители не справились с управлением, так...

Дочери Алсу дебютировали вместе с мамой на казанской сцене

 Накануне 10 ноября на «Татнефть Арене» состоялся концерт известной певицы Алсу....

К японским берегам подошли 89 северокорейских лодок с трупами

Рыболовецкие шхуны и деревянные лодки из КНДР часто приносит в территориальные воды...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ