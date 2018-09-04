В Запорожье мужчина устроил взрыв в скоплении людей

Правоохранительные органы Украины разыскивают неизвестного, который накануне бросил взрывное устройство под ноги молодым людям.

Происшествие случилось 14 ноября в Шевченковском районе города на улице Военстрой. Неизвестный прохожий привел в действие взрывное устройство, которое бросил в скопление людей. В результате инцидента трое молодых людей, 22-х, 29-ти и 32-х лет получили осколочные ранения конечностей. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, и сейчас они находятся под наблюдением врачей.

По факту взрыва органы правопорядка МВД Украины возбудили уголовное дело. На территории Запорожской области объявлен розыск. Ведутся следственные мероприятия. Личность мужчины, устроившего взрыв, на данный момент не идентифицирована. В розыске преступника задействована кинологическая служба.