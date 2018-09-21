Принес топор, ножи и бензин: в Волгоградской области мальчик пришел в школу с холодным оружием

Сегодня, 19:47 \\ Происшествия

Инцидент произошел в Красном хуторе Даниловского района. Восьмиклассник принес в школу опасные предметы, но их у него успел отобрать преподаватель.

 В Волгоградской области подросток испугал учителей и одноклассников. Мальчик пришел в школу с холодным оружием и горючим. Восьмиклассник принес с собой топор, ножи и бензин. Для чего ему понадобилось нести опасные предметы в школу – пока что не установлено.

По данным СМИ, перед уроками он показал принесенные им предметы своим одноклассникам. Подросток никак не угрожал и не рассказывал, зачем он пришел в школу с холодным оружием. Один из учителей увидел школьника и то, что тот с собой принес. Преподаватель отобрал опасные предметы у школьника, но тот имел при себе еще один странный предмет.

У мальчика был некий порошок. Буквально через несколько секунд после того, как ребенок достал пакетик с веществом, он упал без сознания. По версии СМИ, порошком мог быть крысиный яд. Мальчика доставили в больницу. Полиция уже инициировала проверки, обстоятельства случившегося выясняет специальная комиссия. По данным, школьник не стоял на учете и не имел проблем в школе.

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Автор - Анна Пушкина
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