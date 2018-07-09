"Ну бывает, че": Автор канала "Дневник хача" Амиран Сардаров попал в ДТП

Авария произошла в Москве. Как сообщил сам блогер, всему виной - социальная сеть Instgram.

СМИ сообщают новость, согласно которой в Москве произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. Согласно информации, которую они предоставляют, одним из его участников стал автор канала "Дневник хача" Амиран Сардаров. Об аварии он лично рассказал на личной странице фотохостинга, приложив к посту видео, записанное сразу после аварии.

Блогер рассказал, что не получил травм в ДТП, хотя и подпрыгнул на сиденье в момент столкновения. Так получилось, что он остановился на повороте, однако этого не заметила ехавшая за ним автоледи. На скорости она врезалась в задний бампер его "Мерседеса". Сардаров уверен, что она отвлеклась на телефон, однако за ее ее не осудил. "Ну бывает, че", - только и произнес он.

Из-за аварии, в которую он попал, его автомобиль заметно пострадал. На кузове остались сильные вмятины, а выхлопная труба отвалилась, и ее отнесло метров на десять в сторону от машины.