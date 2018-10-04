СМИ: Взрыв прогремел в районе школы в Кабуле

Сообщается, что из-за произошедшего насчитали несколько жертв. Пока не уточняется, скончались ли они или получили ранения.

Зарубежные СМИ, в том числе корреспонденты канала телевизионного вещания TOLONews, сообщают о взрыве, который прогремел в столице Афганистана, Кабуле. Согласно информации, которую они предоставляют, очевидцы услышали громкий хлопок в районе школы во втором полицейском округе.

В СМИ уже окрестили произошедшее терактом, хотя пока что ни одна из преступных и запрещенных группировок не взяла на себя за него ответственность. Официальных данных от полиции по данному случаю пока нет.

Между тем, жители Кабулы неоднократно жаловались на рост преступности в городе. Накануне они даже стали требовать дополнительные подразделения вооруженных сил в районы, где особенно часто происходят преступления, с помощью массовых протестов.