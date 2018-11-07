Истребитель ВВС США потерпел крушение у берегов Японии

Военный истребитель-штурмовик ВВС США F/A-18 Super Hornet упал в Филлипинское море во время учебного полета.

Инцидент произошел ориентировочно в 12:45 по местному времени (06:45 мск) в 300 километрах от побережья японской префектуры Окинава. При крушении никто не пострадал. Два летчика катапультировались и были спасены вертолетом американских военных c авианосца "Рональд Рейган" (англ. Ronald Reagan).

По предварительной информации, причиной аварии стали проблемы с двигателем.

На Окинаве размещены основные военные базы США в Японии. Власти префектуры требуют сокращения американского присутствия и пересмотра соглашения о статусе их войск в стране, а местные жители неоднократно высказывали опасения в связи с тем, что военные объекты расположены по соседству с жилыми районами.

Авианосец "Рональд Рейган" базируется в Японии на базе Йокосука в Токийском заливе.

Это не первое ЧП на авианосце. В октябре сразу после взлета на палубу рухнул вертолет MH-60 Seahawk. В результате происшествия пострадали несколько человек. А в ноябре 2017 года транспортный самолет C-2 на подходе к авианосцу упал в Тихий океан. Как позже было установлено, причиной катастрофы стал отказ двигателя.

"Рональд Рейган"— американский авианосец. Назван в честь 40-го президента США Рональда Рейгана. Спущен на воду 4 марта 2001 года, введён в состав американского флота в 2003 году. Водоизмещение корабля составляет 95 000 тонн. На авианосце базируются 90 самолетов и вертолетов. Службу на «Рональде Рейгане» несут 3200 человек, не считая 2480 человек авиакрыла. «Рональд Рейган» стал первым военным кораблем США, названным в честь живущего президента. Рональд Рейган умер через 11 месяцев после введения авианосца в состав флота.