При сходе оползня в Бразилии погибли не менее 10 человек

Трагедия произошла в Нитерое, одном из пригородов Рио-де-Жанейро - столице Бразилии. Местный телеканал Globo сообщил о происшествии накануне вечером. Помимо погибших, катаклизм нанес серьезный урон имуществу местных жителей.

Местные власти уже направили в район бедствия спасательные службы. Сообщается, что ликвидируют последствия природного катаклизма около 70 сотрудников специальных служб. В настоящий момент они вытащили из-под обломков 11 человек, в числе которых оказался и ребенок. Пока что четверо жителей числятся пропавшими без вести.

Жертвами оползня стали 10 человек, однако, поиски и вызволение пострадавших продолжается, поэтому, как передают местные СМИ, это только предварительные результаты. При этом от бедствия серьезно пострадали 9 жилых домов и пиццерия.

В качестве причины схода оползня власти предположительно называют сильные дожди, которые обрушились на столицу Бразилии и идут уже несколько дней. Начальник пожарной службы гражданской обороны штата Рио-де-Жанейро Роберту Робадей уже прокомментировал случившееся. Он заявил, что спасательные работы продолжаются. Есть надежда, что под завалами могут быть еще живые люди. По словам руководителя пожарной службы, именно с расчетом на это и ведется операция.