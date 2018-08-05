В Калифорнии сгорел практически целый город Парадайс

Сегодня, 10:03 \\ Происшествия

Крупный пожар уничтожил около 2 тысяч зданий. Об этом пишет агентство Associated Press.

 8 октября в штате Калифорния загорелся лес. Засуха и ветер помогли огню захватить внушительную площадь более 7 гектаров и переброситься на город Парадайс в округе Бьют. Сотрудник местной пожарной службы Скотт Маклин заявил, что населенный пункт сгорел практически полностью. В пепел обратилась большая часть городских улиц.

С пожаром продолжают бороться порядка 500 пожарных. Они эвакуировали тысячи людей из Парадайса и целые кварталы соседних городов. По данным окружного шерифа Кори Хоуни, жертвами катаклизма стали несколько человек. Их точное количество все ещё выясняют. Кроме того, множество горожан получили травмы. Среди них и двое спасателей.

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Автор - Александр Лубяной
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