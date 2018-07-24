В Петербурге загорелась шиномонтажная мастерская

Сегодня, 08:52 \\ Происшествия

По сообщениям местных жителей, пожар начался рано утром.

К месту происшествия уже выехали несколько пожарных машин и приступили к тушению возгорания. Ситуация усугубляется тем, что неподалёку расположены два высотных жилых здания. Люди обеспокоены возможностью переброса огня на эти и другие строения. По свидетельству очевидцев, в шиномонтажной мастерской были слышны взрывы. Вероятно, под действием огня взорвались горюче-смазочные материалы. Кроме этого, загорелись расположенные рядом автомобили.

Свидетели уверяют, что видели минимум три машины, на которые перекинулось пламя. Жители Петербурга из района около станции метро «Девяткино» предположили, что причиной пожара мог стать брошенный окурок или неисправность электропроводки. Любители конспирологических и криминальных теорий не исключают козни конкурентов, которые не останавливаются ни перед чем.

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Автор - Мария Ремарк
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