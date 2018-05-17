Хабаровские коллекторы разместили в интернете порно-снимки дочери должника

Сегодня, 18:04 \\ Происшествия

Хабаровские коллекторы разместили в социальных сетях снимки несовершеннолетней дочери одного из должников. Таким образом, коллекторы пытались заставить мужчину выплатить долг.

Сначала коллекторы неизвестной микрофинансовой компании пытались повлиять на должника, угрожая физической расправой. Но когда это не оказало должного эффекта, они прибегли к незаконному размещению порнографических фото несовершеннолетней девушки.

Инцидент стал сильным ударом для хабаровчанина и его семьи.

Следственный комитет Хабаровского края ведет расследование дела. Эксперт по защите прав должников Сергей Крылов уверен, что подобные действия могли совершить только непрофессиональные коллекторы, не имеющие отношения к крупным компаниям.

На территории РФ действия коллекторов строго регламентируются федеральным законом. К примеру, закон запрещает коллекторам совершать звонки должникам с неизвестных номеров или присылать СМС.

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Автор - София Волкова
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