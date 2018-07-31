Мужа Елены Малышевой сбил автобус в центре Москвы

Сегодня, 17:39 \\ Происшествия

Мужчину госпитализировали ещё 6 ноября. Об этом сообщают источники среди столичных правоохранителей.

 Во вторник на улице Покровка в центре Москвы произошло ДТП с участием пешехода. Пассажирский автобус сбил человека возле дома №11\16. Факт инцидента подтвердили в пресс-службе городского Управления ГИБДД. Сотрудники ведомства ведут проверку с целью определить виновника происшествия.

Как стало известно позднее, пострадавшим оказался Игорь Малышев - муж известной телеведущей Елены Малышевой. Медики диагностировали у него ушибы и сотрясение мозга. Пациент проходит лечение в одной из больниц Москвы. Об этом пишет сайт "РЕН ТВ". Как известно, Игорь и Елена Малышевы состоят в браке с 1987 года.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Онкобольного мужчину до смерти избили в Миассе

 Неизвестные напали на местного жителя на проспекте Макеева. От травм потерпевший скончался.

Специалисты в Швеции научились превращать солнечную энергию в жидкое топливо

 Специалисты из Технологического университета Чалмерса создали специальную жидкость,...

Следователи предполагают умышленное повреждение шланга для взрыва под Смоленском

 Вполне возможно, один из жильцов дома совершил преступление на фоне семейной ссоры. Так...

Владелец LADA Vesta рассказал о защите автомобиля от угона

Владелец LADA Vesta поделился информацией о том, как можно уберечь свой автомобиль от...

«Он в шоке»: Отец изнасилованной в Уфе девушки-дознавателя находится в предынфарктном состоянии

 Изначально мужчина не хотел, чтобы история с изнасилованием его дочери стала достоянием...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ