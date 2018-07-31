Мужа Елены Малышевой сбил автобус в центре Москвы

Мужчину госпитализировали ещё 6 ноября. Об этом сообщают источники среди столичных правоохранителей.

Во вторник на улице Покровка в центре Москвы произошло ДТП с участием пешехода. Пассажирский автобус сбил человека возле дома №11\16. Факт инцидента подтвердили в пресс-службе городского Управления ГИБДД. Сотрудники ведомства ведут проверку с целью определить виновника происшествия.

Как стало известно позднее, пострадавшим оказался Игорь Малышев - муж известной телеведущей Елены Малышевой. Медики диагностировали у него ушибы и сотрясение мозга. Пациент проходит лечение в одной из больниц Москвы. Об этом пишет сайт "РЕН ТВ". Как известно, Игорь и Елена Малышевы состоят в браке с 1987 года.