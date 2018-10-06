В Дании из зоопарка украли трех редких бирманских черепах

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Руководство Randers Regnskov просит злоумышленников одуматься и исправить ситуацию. Такой призыв опубликован на странице учреждения в соцсети Facebook.

 Неизвестные лишили тропический зоопарк в Дании бирманских звездчатых черепах вида Geochelone platynota. Сотрудники заметили пропажу трех животных 4 ноября. Предполагается, что преступники украли их в рабочие часы, повредив стену вольера.

Пресс-служба отмечает, что редкие черепахи очень важны для датского зоопарка. С их помощью биологи планировали вывести новых особей и восполнить популяцию вида в тропических лесах. Они не исключают, что похитители руководствовались благими побуждениями и пытались помочь животными. Поэтому предлагают ворам безнаказанно вернуть черепах в зоопарк, где о них могут хорошо позаботиться.

Бирманские черепахи являются сухопутным и плохо изученным видом. Они отличаются от многих сородичей узорами в виде звезд. Обычно они достигают около 25 сантиметров в длину. Видимо, похищенные питомцы были ещё молодыми, ведь обладают длиной около 15 сантиметров и весом в 500 грамм.

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Автор - Александр Лубяной
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