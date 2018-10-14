Рабочий вынес из квартиры пенсионера в Петербурге золото на 1,5 миллиона рублей и бутылку виски

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Мужчина обратился в полицию 5 ноября и заявил, что в его квартире произошла крупная кража. Рабочий, производивший ремонтные работы, вынес из жилища советские драгоценности и бутылку виски.

 Инцидент произошел на улице Маршала Блюхера в Петербурге в ночь со 2 на 3 ноября. Пожилой мужчина рассказал, что из квартиры пропало почти все золото. Кроме того, он даже заявил, что прекрасно знает, кто является вором. По его словам, привлечь к ответственности необходимо рабочего по имени Евгений. Как рассказал пенсионер, рабочий делал в его квартире ремонт. Потерпевший отметил, что, кроме драгоценностей на 1,5 миллиона рублей, злоумышленник также унес и бутылку виски, стоимость которой составляет 60 евро. Помимо этого, мужчина подчеркнул, что пропало также серебро на 30 тысяч рублей. Среди пропавшего имущества были действительно очень ценные экземпляры: колье из красного и желтого металлов со вставками белых камней, перстень с Александритом, изготовленный на заказ и многое другое. Представители правоохранительных органов в настоящее время проводят проверку по факту случившегося и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее стало известно, что в Северной столице владелец автомобиля лишился почти 2 миллионов рублей, пока менял шины. Оказалось, что на заднем сидении машины находилась сумка с суммой 1,7 млн рублей. Потерпевший заявил, что одолжил их у друга. Но пока мужчина отвлекся на замену шин, сумка пропала.

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Автор - Евгения Чернобаб
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