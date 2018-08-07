В Подмосковье третьеклассник спас тонущую 5-летнюю девочку

Инцидент случился в отеле Серпуховского района, в бассейне спа-центра плавала маленькая девочка. Внезапно она пошла на дно, а мальчик по имени Родион Воронов быстро сориентировался и бросился за ней в воду.

В Подмосковье третьеклассник спас 5-летнюю девочку. Он поднял со дна тонущую, когда та уже не двигалась. Отважный школьник нырнул за девочкой в бассейн и сумел ее найти на дне. Когда мальчик поднял ребенка на поверхность, ему помогли его родители.

Вместе они достали тонущую девочку из воды и даже смогли оказать ей первую медицинскую помощь. После этого уже приехала скорая помочь. Спасенную девочку отважный мальчик и его семья передали врачам.

В МЧС России по Московской области прокомментировали инцидент. Они назвали поступок третьеклассника мужественным. Мальчик не только быстро сориентировался и не побоялся нырнуть за тонущей. Он смог отыскать девочку на дне и поднял ее к поверхности воды. Благодаря мальчику, которому всего 9 лет, жизнь ребенка была спасена. СМИ пишут, что девочка, которая тонула, находилась со своей семьей в бассейне. Туда она и ее родители приехали из Чехова.