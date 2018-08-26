Жительница Пермского края купила сигареты, в которых были шарики ртути

Сегодня, 16:48 \\ Происшествия

Женщина, проживающая в селе Плеханово в Пермском крае купила пачку сигарет с "сюрпризом". Распечатав упаковку она с удивлением обнаружила в ней странное вещество, внешне похожее на ртуть.

 О своей находке, которая могла оказаться действительно опасной, местная жительница сразу же сообщила в экстренные службы. Звонок поступил сегодня ночью примерно в 0:15 в единую дежурно-диспетчерскую службу Кунгурского муниципального района. Женщина рассказала о покупке диспетчеру, ответившему на звонок.

К покупательнице были оперативно направлены представители сразу нескольких ведомств: специалисты по ликвидации ЧС, полицейские и представители районной администрации. На официальном сайте муниципалитета опубликована информация, в соответствии с которой установлено, что в пачке сигарет найдены шарики серого цвета, по внешним признакам, напоминающим ртуть. Неизвестное вещество поместили в специальный стеклянный сосуд. Была проведена предварительная демеркуризация концентрированным раствором белизны в холодном тамбуре, где находилась пачка. Демеркуризация – это мероприятие, направленное на удаление ртути и её соединений физико-химическими или механическими способами с целью исключения отравления людей и животных.

Пока неизвестно, действительно ли это вещество – ртуть. Специалисты взяли пробы воздуха в магазине и в квартире покупательницы. Результаты должны быть готовы уже 6 ноября.

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Автор - Евгения Чернобаб
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