Мужчина в Казахстане "воскрес" спустя два месяца после похорон

Инцидент произошел в селе Томарлы в Казахстане. 63-летний мужчина был похоронен родственниками несколько месяцев назад после того, как в результате пропажи местного жителя родных вызвали в морг на опознание.

Отмечается, что в июне мужчина по имени Айгали Супугалиев ушел из дома и не вернулся. Родственники пропавшего написали заявление в правоохранительные органы. Через некоторое время им позвонили и сообщили, что необходимо приехать в морг, чтобы опознать тело. Однако процедуру опознания провести не удалось. Вследствие высокой температуры труп мужчины подвергся слишком большим изменениям в результате разложения. Поэтому было принято решение провести экспертизу. Исследование было осуществлено на основе ДНК. Анализ показал, что погибший с вероятностью в 99,92% является Айгали Супугалиевым.

Родные сообщают, что 4 сентября мужчина был похоронен на кладбище, которое находится в микрорайоне Жулдыз. Каково же было удивление родственников, когда спустя несколько месяцев после похорон домой пришел Айгали Супугалиевым живой и невредимый. Интересно, что уже провели поминки. Родные мужчины, который «воскрес» из мертвых, отдали государству пенсию, которую получали за Айгали Супугалиева, пока он пребывал в розыске. Удалось установить, что на рынке пропавший познакомился с человеком, который сделал ему предложение некоторое время поработать у него. Айгали согласился. Однако почему мужчина не предупредил семью, не сообщается. В настоящий момент семья Супугалиева готовит исковое заявление к экспертам, которые проводили идентификацию мужчины и обнаруженного трупа. Известно, что специалисты использовали в качестве образца для сравнения ногти умершего. В итоге было выдано заключение о смерти. Почему был получен столь неточный результат и кого на самом деле хоронили родственники "воскресшего", пока неизвестно.