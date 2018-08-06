В Китае в результате столкновения 26 автомобилей погибли 14 человек

Сегодня, 20:08 \\ Происшествия

Трагическая авария произошла в провинции Ланьчжоу в Китае. Об этом сообщило местное новостное агентство Синьхуа. По словам валстей, сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы.

 В настоящее время представители полиции выясняют все обстоятельства ДТП. Пока нет официальной версии произошедшего, не называются и точные причины аварии. Однако, по предварительной информации, вина в масштабном дорожно-транспортном происшествии лежит на водителе грузовика. Предположительно, он не справился с управлением грузовым автомобилем и потерял контроль над транспортным средством.

Авария произошла на скоростной трассе Ланьчжоу — Хайкоу в субботу вечером, в 200 метрах от пункта взимания платы. Помимо 14 человек, которые погибли на месте, еще пострадали 27 человек, которые находились в 26 автомобилях, ставших вынужденными участниками ДТП.

В настоящий момент работники специальных служб устраняют последствия аварии, оказывают помощь людям, которые получили травмы и повреждения различной степени тяжести. Многие госпитализированы. Сообщается, что местные власти направили к участку, на котором случилось происшествие, группы спасателей.

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Автор - Евгения Чернобаб
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