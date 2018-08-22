Житель Петербурга обварился в коммунальной яме с кипятком

К таким последствиям привело повреждения трубопровода с горячей водой в Колпинском районе. Подробности рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В ночь на 3 ноября сотрудники коммунальной службы устраняли прорыв на пересечении улиц Ижорского батальона и октябрьской. Во время работ кипяток заполнил обширную яму. По одной из версий очевидцев, житель Санкт-Петербурга вышел из ночного клуба в нетрезвом состоянии. По другой - из кинотеатра "Мираж Синема". Он двигался, не обращая внимание на ограду в месте прорыва и крики рабочих. В итоге упал и обварился.

23-летнего горожанина увезли на "скорой помощи" в ожоговую реанимацию НИИ имени Джанелидзе в сопровождении двух человек. Медики диагностировали у него ожоги 80% кожи. Они оценивают состояние, как тяжелое. Из-за шока пациент находится без сознания. Вполне возможно, он больше не очнется.