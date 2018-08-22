Житель Петербурга обварился в коммунальной яме с кипятком

Сегодня, 15:32 \\ Происшествия

К таким последствиям привело повреждения трубопровода с горячей водой в Колпинском районе. Подробности рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

 В ночь на 3 ноября сотрудники коммунальной службы устраняли прорыв на пересечении улиц Ижорского батальона и октябрьской. Во время работ кипяток заполнил обширную яму. По одной из версий очевидцев, житель Санкт-Петербурга вышел из ночного клуба в нетрезвом состоянии. По другой - из кинотеатра "Мираж Синема". Он двигался, не обращая внимание на ограду в месте прорыва и крики рабочих. В итоге упал и обварился.

23-летнего горожанина увезли на "скорой помощи" в ожоговую реанимацию НИИ имени Джанелидзе в сопровождении двух человек. Медики диагностировали у него ожоги 80% кожи. Они оценивают состояние, как тяжелое. Из-за шока пациент находится без сознания. Вполне возможно, он больше не очнется.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Изнасилованная коллегами дознаватель из Уфы является дочерью высокопоставленного силовика

 23-летняя девушка, работающая в правоохранительных органах, обратилась в СК Башкирии с заявлением о том, что ее извращенным способом изнасиловали три мужчины. В изнасиловании теперь подозреваются...

В Уфе после изнасилования молодого дознавателя задержали трех начальников полиции

 Следственный комитет на следующий день возбудил уголовное дело. Подробности рассказала...

Источник: изнасилованная в Уфе девушка-дознаватель пришла в кабинет к полицейским с подругой

 По словам инсайдера, 23-летняя девушка отправилась в кабинет к правоохранителям по...

В Московском зоопарке поселили первую за 30 лет амурскую лесную кошку

 Около полугода назад животное появилось на свет в Новосибирском зоопарке. Об этом пишет...

НАК рассказал о подрывнике здания УФСБ в Арханглельске

 Взрыв устроил погибший мужчина, принесший на проходную устройство неизвестной...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ