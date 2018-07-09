В США 20-летняя девушка насмерть подавилась в конкурсе по поеданию блинов на скорость

Девочка насмерть подавилась едой на конкурсе по поеданию блинов в США. Ее семья подает в суд. Об этом сообщает The Washington Post.

Девочке было 20 лет, когда это с ней случилось. Несчастный случай произошел в штате Коннектикут. 30 марта 2017 года проходил конкурс по поеданию блинов на скорость в католическом университете Святого Сердца. Там и съела свои последние блины Кэйтлин Нельсон. Однако о судебном иске против организаторов конкурса стало известно лишь сегодня. По словам тех, кто принимал участие, они заметили, как после трех блинок девочку начало сильно трясти. Вскоре она рухнула на пол без сознания. На помощь пришли девочки-студентки, а также служба спасения. В первую очередь девушку отвезли в местную больницу, а позже — в медцентр, расположенный в Нью-Йорке. К сожалению, девушку спасти не получилось, потому что сильно твердый ком блина застрял у нее в дыхательных путях.

Семья погибшей требует через суд получить 15 тысяч долларов в качестве компенсации. Она обвиняет организаторов конкурса в том, что в таких случаях должны были дежурить специально обученные медики, а не девочки-студентки. Сейчас семья пытается предупредить всех об опасности, которую могут нести такого рода конкурсы. Смерть Кэйтлин можно было избежать. В своем иске они также отметили, что опасно проводить конкурс с мучными изделиями. На самом деле, по их словам, блины должны были быть нарезанными, а участники конкурса должны были иметь право запивать еду водой.

Ресторан, который предоставил эти блины, назвал ситуацию трагическим инцидентом из-за забавной идеи. К слову, девочка Кэйтлин хотела помогать детям, страдающим от серьезных заболеваний. По этому она решила поступить на соц. работника. Ее отец трагически погиб во время теракта 11 сентября 2001 года, когда тот участвовал в операции по спасению людей.

После смерти Кэйтлин Нельсон, семья раздала ее органы нуждающимся людям.