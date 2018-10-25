В Петербурге произошла авария с участием сотрудника УФСИН

В городе Санкт-Петербурге на Таллинском шоссе случилось дорожное происшествие, в котором погибло три человека. В одном автомобиле за рулем находился работник УФСИН. По данному делу сотрудники полиции завели уголовное дело.

Дело возбуждено по факту аварии, в которой скончалось три человека. Работник УФСИН России по Ленинградской области и самому Петербургу, также капитан внутренней службы, который родился в 1989 году, передвигался на импортном автомобиле Toyota и стал выезжать на встречную полосу, где поизошло столкновение с Hyundai.

В ночь с 23 на 24 октября возле одного из домов на Таллинском шоссе случилось происшествие. По итогам, мужчина за рулем Hyundai и два человека на пассажирских сидениях погибли. Работник УФСИН на данный момент находится в отделении больницы в довольно тяжелом состоянии. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ, которая предусматривает нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности более двух сметрей.

Ранее стало известно, что в Псковской области за последнюю неделю в дорожных происшествиях погиб один человек. Различные спасательные операции проходили 19 раз. Среди пострадавших насчитывается 13 человек.