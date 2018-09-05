Из-за турбулентности на маршруте Будапешт - Москва пострадал бортпроводник

Турбулентность является обычным явлением при полете на самолетах. Однако и в такой ситуации можно получить серьезные травмы, если не быть к ним готовым и не придерживаться технике безопасности.

Так в рейсе Будапешт — Москва самолет Airbus 320 попал в турбулентность. Бортпроводник, летевший в самолете, получил травму спины. Об этом говорит служба аэропорта «Шереметьево». Инцидент случился ночью 25 октября.

Согласно данным, самолет попал в струйное течение, созданное другим воздушным судном. Случай произошел на высоте 10 километров над территорией Республики Беларусь. Травму спины получил бортпроводник, обслуживающий пассажиров в салоне самолета A320. В момент «болтанки» мужчина не успел занять свое место и пристегнуться, тем самым упал на спину и получил повреждения. По прибытию мужчине оказали медицинскую помощь.

К слову, похожий инцидент случился полтора года назад. Тогда под воздействием турбулентности находился авиалайнер, который находился на маршруте Москва — Бангкок. Пассажиры не успели пристегнуть свои ремни безопасности и,в итоге, выпали из своих кресел. Ушибы и травмы получило 30 пассажиров, включая детей. Общее количество пассажиров на борту — 313 человек.