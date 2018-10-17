Семьям погибших и пострадавших в колледже Керчи спишут кредиты в банках

В результате трагедии 17 октября в Керченском политехническом колледже погиб 21 человек, более 50 получили травмы и увечья. Основным подозреваемым в случившемся является 18-летний студент Влад Росляков, на его причастность указывает ряд улик и факторов.

Некоторые крупные банки решили пойти на встречу семьям погибших и пострадавших в колледже Керчи. Этим людям спишут кредиты и аннулируют их задолженности. Так, банки «Россия» и РНКБ аннулируют долги и займы семьям погибших в колледже.

Помимо этого, банк «Россия» готов списать кредиты не только семьям погибших, но и семьям пострадавших. Организация решила не требовать возмещения долгов с тех, кто получил травмы и пострадал во время трагедии. Представители банка сообщают, что задолженность по кредитам может быть списана после внутренних банковских процедур. Пока что семьи погибших и пострадавших в банки не обращались.

В РНКБ также отметили, что обращение каждого из родственников погибших в колледже будет рассмотрено и изучено в отдельном порядке. Эксперты отмечают, что в трагических ситуациях и чрезвычайных происшествиях банки часто готовы идти на уступки к своим клиентам. Кредитные организации могут списывать долги по кредитам или же предоставлять отсрочки по выплатам, чтобы заемщик мог сам выбрать условия и даты.