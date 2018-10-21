Автомобиль премьер-министра Словении попал в аварию из-за оленя

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини попал в аварию между городами Попрад и Велька-Ломница.

Как стало известно, премьер оправлялся на заседание в соседний город.

Но в момент поездки на дорогу выскочил олень, который и стал причиной ДТП.

Сообщается, что сам Пеллегрини в данной аварии отделался легкими ушибами. А вот его водитель получил чуть более серьезные травмы.

Также, отмечается, что подобные ДТП с участием диких животных в Словении происходят довольно часто.

Также, напоминаем, что сегодня в ДТП попал муж Ани Лорак. Как стало известно, авария не серьезная, в ней никто не пострадал. А вот автомобилям пришлось чуть хуже. Теперь участникам аварии предстоит ремонт, который обойдется недешево.