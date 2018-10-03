В Петербурге 17-летняя девушка впала в кому после пробежки

В Петербурге пробежка девушки закончилась клинической смертью.

Молодая девушка 17 лет почувствовала сильное ухудшение самочувствия после пробежки. Как стало известно, пик ухудшения состояния произошел в Невском районе, где подросток без сознания упала на асфальт. Стало известно, что девушка упала в обморок, преодолев 2 километра.

Затем медики госпитализировали пострадавшую. На месте специалисты констатировали состояние комы.

После этого, девочку отправили в местную больницу. Там удалось выяснить, что девушка страдает от постреанимационного синдрома, что скорее всего и послужило причиной клинической смерти.

На данный момент более точные подробности состояния девочки неизвестны.

Тем временем известная певица Тейлор Свифт пожертвовала своей 19-летней фанатке 15 тысяч долларов после того, как узнала, что ее мама находится в состоянии комы.