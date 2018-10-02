24 человека пострадали из-за ДТП с автобусом в Ленинградской области

Пассажирский транспорт протаранил автомобиль японской марки Mitsubishi ASX, после чего он вылетел в кювет.

Сотрудники Госавтоинспекции МВД России по Ленинградской области сообщают о дорожно-транспортном происшествии, которое зафиксировали в пределах автодороги "Скандинавия" в утреннее время 23 октября. Согласно информации, которую они предоставляют, в результате аварии пострадали 24 человека. Все они находились в автобусе "ПАЗ".

По предварительной версии правоохранителей, ДТП произошло из-за водителя иномарки Mitsubishi. По неизвестной пока причине он на скорости въехал в другое транспортное средство, которое от удара покинуло пределы трассы. Многие из находящихся в нем во время аварии людей впоследствии обратились к медикам с травмами различной тяжести.