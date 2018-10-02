24 человека пострадали из-за ДТП с автобусом в Ленинградской области

Сегодня, 11:02 \\ Происшествия

Пассажирский транспорт протаранил автомобиль японской марки Mitsubishi ASX, после чего он вылетел в кювет.

 Сотрудники Госавтоинспекции МВД России по Ленинградской области сообщают о дорожно-транспортном происшествии, которое зафиксировали в пределах автодороги "Скандинавия" в утреннее время 23 октября. Согласно информации, которую они предоставляют, в результате аварии пострадали 24 человека. Все они находились в автобусе "ПАЗ".

 По предварительной версии правоохранителей, ДТП произошло из-за водителя иномарки Mitsubishi. По неизвестной пока причине он на скорости въехал в другое транспортное средство, которое от удара покинуло пределы трассы. Многие из находящихся в нем во время аварии людей впоследствии обратились к медикам с травмами различной тяжести.

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

Родители «Керченского стрелка» Рослякова до сих пор не забрали его труп из морга

 По словам замглавы администрации Керчи Дилявера Мельгазиева, тело Владислава Рослякова продолжает оставаться в городском морге. Родители «Керченского стрелка» его труп до сих пор не забрали.

Ученые выяснили, что больные зубы указывают на развитие онкологии

 Ученые выяснили, что больные зубы могут быть одним из показателя развития онкологии....

Собиралась отмечать 65-летие: жительница Керчи рассказала о погибшей в колледже сестре

 Нина Мамонтова, сестра погибшей Людмилы Устенко, решила рассказать о трагедии. Умершая...

Чернохвостые олени убивают самый тяжелый в мире организм

 Животные объедают Пандо и не дают ему развиваться. Об этом пишет издание PLoS ONE.

Готовился с 2017 года: «Керченский стрелок» тренировался перед атакой и сжег религиозную литературу, телефон и ноутбук

 СМИ выяснили, что Влад Росляков готовился к атаке на колледж с января 2017 года. У...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ