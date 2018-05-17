В Хабаровской области был обстрелян пассажирский самолет

В корпусе самолета была обнаружена пуля от автомата Калашникова

В Хабаровске, в приземлившемся самолете Ан-24 были обнаружены отверстия от пуль.

Как стало известно, происшествие произошло 17 октября. Самолет, летевший из Николаевска-на-Амуре, был обстрелян в воздухе.

Позднее, при проверке в носовой части судна была обнаружена пуля, которая используется в автомате Калашникова.

На данный момент по данному делу ведется проверка. Специализированным органам необходимо выяснить детали инцидента и его виновников.

Тем временем в Керчи произошел взрыв газового баллона. Как стало известно, инцидент произошел в следствие неаккуратного обращения с оборудованием во время ремонта. Не смотря на довольно сильный взрыв, никто не пострадал. Пожар, возникший после взрыва был оперативно потушен.