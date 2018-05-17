В Хабаровской области был обстрелян пассажирский самолет

Сегодня, 17:07 \\ Происшествия

В корпусе самолета была обнаружена пуля от автомата Калашникова 

 В Хабаровске, в приземлившемся самолете Ан-24 были обнаружены отверстия от пуль. 

Как стало известно, происшествие произошло 17 октября. Самолет, летевший из Николаевска-на-Амуре, был обстрелян в воздухе. 

Позднее, при проверке в носовой части судна была обнаружена пуля, которая используется в автомате Калашникова.  

На данный момент по данному делу ведется проверка. Специализированным органам необходимо выяснить детали инцидента и его виновников. 

Тем временем в Керчи произошел взрыв газового баллона. Как стало известно, инцидент произошел в следствие неаккуратного обращения с оборудованием во время ремонта. Не смотря на довольно сильный взрыв, никто не пострадал. Пожар, возникший после взрыва был оперативно потушен. 

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Автор - Тереза Кёльн
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