Танк раздавил каскадера во время съемок фильма "Ильинские рубежи"

Действия снимались в Калужской области. Теперь подробности трагедии выясняют правоохранители.

Сотрудники Главного управления МВД России по Калужской области сообщают о несчастном случае, который произошел во время съемок фильма "Ильинские рубежи". Согласно информации, которую они предоставляют, там при выполнении одного из трюков для сцены танк раздавил каскадера.

Подробностей о происшествии пока известно крайне мало. На месте работает уполномоченная следственно-оперативная группа, а также следователи. Сообщается, что танк должен был затормозить на определенной точке, однако водитель по какой-то причине не остановил машину. Мужчина же, который снимался в сцене, не успел среагировать и убежать.

Ранее сообщалось о несчастном случае, который произошел во время съемок сериала "СМЕРШ". Там при записи кадров массовой драки погиб актер.