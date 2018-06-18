Танк раздавил каскадера во время съемок фильма "Ильинские рубежи"

Сегодня, 14:16 \\ Происшествия

Действия снимались в Калужской области. Теперь подробности трагедии выясняют правоохранители.

 Сотрудники Главного управления МВД России по Калужской области сообщают о несчастном случае, который произошел во время съемок фильма "Ильинские рубежи". Согласно информации, которую они предоставляют, там при выполнении одного из трюков для сцены танк раздавил каскадера.

 Подробностей о происшествии пока известно крайне мало. На месте работает уполномоченная следственно-оперативная группа, а также следователи. Сообщается, что танк должен был затормозить на определенной точке, однако водитель по какой-то причине не остановил машину. Мужчина же, который снимался в сцене, не успел среагировать и убежать.

 Ранее сообщалось о несчастном случае, который произошел во время съемок сериала "СМЕРШ". Там при записи кадров массовой драки погиб актер.

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Автор - Мартина Корф
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