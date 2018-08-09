В Кабардино-Балкарии полицейский сбил пенсионера на "зебре"

Сегодня, 17:11 \\ Происшествия

82-летний житель Чегема скончался после столкновения со служебной машиной. Об этом рассказала пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

 По данным правоохранителей, 19 октября оперативный сотрудник центра МВД по борьбе с экстремизмом ехал по городу на автомобиле ВАЗ-217030. На одном из пешеходных переходов Баксанского шоссе он врезался в жителя Кабардино-Балкарии, идущего по "зебре". После ДТП пенсионера госпитализировали в местной больнице. Однако медики не смогли спасти жизнь пожилого пациента.

Управление МВД по КБР начало проверку происшествия. По предварительной информации, полицейский не находился в состоянии алкогольного опьянения. Подробности инцидента станут известны после расследования.

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Автор - Александр Лубяной
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