Росляков соблюдал стандарты хранения и обращения с оружием

В июле 2018 года подозреваемый в массовом убийстве в Керчи даже устроил в доме специальный сейф. Так рассказали в Управлении Росгвардии по Крыму.

Установка хранилища необходима при легальной покупке оружия. Правоохранители всегда проверяют наличие сейфа и прочих условий для хранения. И только при выполнении всех стандартов выдают соответствующее разрешение.

Как стало известно, Владислав Росляков соблюдал также технику обращение с огнестрельным оружием. Летом он ездил в Симферополь, где прошел проверку в центре подготовки "Эгида". Местные инструкторы высоко оценили знания и практические навыки "керченского стрелка". Ему выдали заключение об успешном прохождении экзамена.

Напомним, 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв со стрельбой. По версии следствия, Владислав Росляков активировал взрывное устройство в столовой, а затем расстрелял людей из охотничьего дробовика. При нем нашли оружие, патроны и самодельные взрывные устройства. Стоит отметить, что на прошлой неделе Владислав Росляков законно купил 150 патронов 12-калибра, предназначенных для охоты на среднюю дичь.