"Требуют собирать вещи": Максакова пожаловалась на штурм квартиры в Киеве

Вдова Дениса Вороненкова считает организатором экс-главу СК по Одинцовскому району Московской области. Так она заявила украинским СМИ 18 октября.

Мария Максакова утверждает, что на штурм ей пожаловалась няня, находившаяся в квартире вместе с ребенком. По её словам, 15 человек взломали замок на входной дверь, проникли внутрь и "требуют собирать вещи". При этом они не давали няне и сыну певицы покинуть помещение.

Мария Максакова вспомнила, что экс-глава отдела Следственного комитета Денис Панаитов убедил её мужа переехать жить в Киев. Для этой затеи он даже выделил свою квартиру, за аренду которой требовал 8 тысяч долларов в месяц. Вскоре супруги посоветовались и решили, что Мария Максакова перепишет на следователя свою московскую недвижимость, а взамен получит документы на киевскую.

Она подчеркнула, что оформила жилье на Дениса Панаитова ещё 22 марта прошлого года. А уже на 23 числа скончался Денис Вороненков. Получив квартиру в Москве, российский правоохранитель не торопился выполнять свои обязательства. В Украине по заявлению Марии Максаковой против россиянина завели уголовное дело о мошенничестве. Панаитов не откликнулся на призывы полицейских, поэтому власти арестовали спорную недвижимость.