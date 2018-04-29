"Требуют собирать вещи": Максакова пожаловалась на штурм квартиры в Киеве

Сегодня, 08:52 \\ Происшествия

Вдова Дениса Вороненкова считает организатором экс-главу СК по Одинцовскому району Московской области. Так она заявила украинским СМИ 18 октября.

 Мария Максакова утверждает, что на штурм ей пожаловалась няня, находившаяся в квартире вместе с ребенком. По её словам, 15 человек взломали замок на входной дверь, проникли внутрь и "требуют собирать вещи". При этом они не давали няне и сыну певицы покинуть помещение.

Мария Максакова вспомнила, что экс-глава отдела Следственного комитета Денис Панаитов убедил её мужа переехать жить в Киев. Для этой затеи он даже выделил свою квартиру, за аренду которой требовал 8 тысяч долларов в месяц. Вскоре супруги посоветовались и решили, что Мария Максакова перепишет на следователя свою московскую недвижимость, а взамен получит документы на киевскую.

Она подчеркнула, что оформила жилье на Дениса Панаитова ещё 22 марта прошлого года. А уже на 23 числа скончался Денис Вороненков. Получив квартиру в Москве, российский правоохранитель не торопился выполнять свои обязательства. В Украине по заявлению Марии Максаковой против россиянина завели уголовное дело о мошенничестве. Панаитов не откликнулся на призывы полицейских, поэтому власти арестовали спорную недвижимость.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Жители Керчи считают, что газовые плиты никак не могли стать причиной взрыва в колледже

 Местные жители отмечают, что взрыва газа в учебном заведении не могло произойти из-за использования электрических плит. Также очевидцы рассказывают о бутылке, кинутой в окно колледжа на первом этаже.

Меган Маркл и принц Гарри официально объявили, что ждут ребенка

 Как оказалось, догадки папарацци были правдивыми, и герцогиня Суссекская действительно...

В Москве упал с 16-этажки экс-владелец газеты "Спорт-Экспресс"

 Его тело без признаков жизни нашли в районе Осеннего бульвара 15 октября примерно в...

В России стартовали продажи обновленного УАЗ «Пикап»

Представители автопроизводителя УАЗ сообщили, что в России стартовали продажи...

В Керчи взорвался газ, погибли 10 человек

 Взрыв прогремел примерно в 12 часов дня в политехническом колледже.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ