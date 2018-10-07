В Вологодской области в ДТП с грузовиком погибло три человека

В Вытегорском районе Вологодской области на 415 километре автодороги «Вологда — Медвежьегорск» столкнулись «Toyota Corolla» и грузовик «Scania». Сообщается о трех погибших.

Страшная авария произошла в Вологодской области. Как стало известно, водитель легкового автомобиля не смог справится с управлением в чрезвычайном заносе, из-за чего и вылетел на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение на полной скорости с грузовиком.

Сила удара была настолько большой, что все, кто находились в машине (водитель и два пассажира) скончались на месте, так как травмы оказались несовместимы с жизнью.

Отмечается, что водитель грузовика не имеет никаких травм, кроме нервного потрясения.

Предположительной версией аварии стало то, что водитель задел бровку, что привело к тому, что машину вынесло на “встречку”.

Тем временем на трассе в Климовском районе произошло еще одно смертельное ДТП. Здесь участниками стали легковой автомобиль и трактор. Как стало известно, виновником аварии стал водитель “Лады”, он выехал на “встречку”, где врезался в трактор. От полученных травм водитель и пассажир “Лады” погибли сразу же после столкновения.