В Вологодской области в ДТП с грузовиком погибло три человека

Сегодня, 23:23 \\ Происшествия

В Вытегорском районе Вологодской области на 415 километре автодороги «Вологда — Медвежьегорск» столкнулись «Toyota Corolla» и грузовик «Scania». Сообщается о трех погибших.  

 Страшная авария произошла в Вологодской области. Как стало известно, водитель легкового автомобиля не смог справится с управлением в чрезвычайном заносе, из-за чего и вылетел на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение на полной скорости с грузовиком. 

Сила удара была настолько большой, что все, кто находились в машине (водитель и два пассажира) скончались на месте, так как травмы оказались несовместимы с жизнью. 

Отмечается, что водитель грузовика не имеет никаких травм, кроме нервного потрясения. 

Предположительной версией аварии стало то, что водитель задел бровку, что привело к тому, что машину вынесло на “встречку”. 

Тем временем на трассе в Климовском районе произошло еще одно смертельное ДТП. Здесь участниками стали легковой автомобиль и трактор. Как стало известно, виновником аварии стал водитель “Лады”, он выехал на “встречку”, где врезался в трактор. От полученных травм водитель и пассажир “Лады” погибли сразу же после столкновения.

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Автор - Тереза Кёльн
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