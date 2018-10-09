Более 400 человек эвакуировано из школы в Москве

18 октября в Москве более 400 человек пришлось эвакуировать из школы на юго-востоке.

Ученик данного учебного заведения бросил дымовую шашку в здание из-за чего произошла эвакуация 350-ти детей и 3-ти взрослых.

Школа расположена на Тихорецком бульваре. На данный момент в этом месте работают специалисты и выясняют детали происшествия.

Ранее стало известно об эвакуации пострадавших в Керчи. Людей переправляют в Москву и Краснодар. Такое решение приняла Вероника Скворцова, которая является министром здравоохранения РФ.