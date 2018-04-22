В Пятигорске мужчина организовал похищение бывшей девушки

В это время подозреваемый занимался ограблением ее дома.

В Пятигорске мужчина в 2017 году сильно поссорился с бывшей возлюбленной. Мужчина ударил девушку и похитил ее ювелирное украшение. После этого на мужчину было открыто уголовное дело и злоумышленника взяли под стражу.

Пока задержанный находился под заключением, он разрабатывал план мести для бывшей девушки. Тогда он решил организовать ее похищение, попросив своего друга найти тех, кто сможет помочь похитить девушку.

Об этом узнали оперативники, и тогда в рамках операции они согласились помочь мужчине.

Полицейские смогли инсценировать похищение 28-летней девушки. Они затащили ее в машину, а ее сумку, где были ключи от дома, были переданы злоумышленнику. Тогда он попытался обокрасть девушку на сумму 165 тысяч рублей. Но сотрудники вовремя среагировали и задержали мужчину.

Мужчина и его друг находятся под наблюдением средства, расследование уголовного дела продолжается.

Тем временем в Нижнем Новгороде был задержан мужчина, который нелегально организовал клинику для избавления от наркотической и алкогольной зависимостей. Мужчина насильно удерживал “пациентов”, а их родственники оплачивали их лечение. Теперь мужчине грозит уголовный срок за похищение людей.