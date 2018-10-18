Стрелок из Керченского колледжа купил патроны для средней дичи

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В магазине "Сокол" ему без проблем продали 150 боеприпасов. Об этом свидетельствует запись с камеры видеонаблюдения, отметка в учетном журнале и слова сотрудников.

 Как утверждают правоохранители, подозреваемый в массовом убийстве людей на территории Керченского колледжа использовал охотничий дробовик. 13 октября Владислав Росляков посетил магазин для охоты и рыбалки "Сокол", где приобрел боеприпасы. Он купил патроны 12-калибра, начиненные 8-мм картечью. Такие используются для поражения средней дичи, такой как косули или волки.

Сотрудники магазина не увидели оснований для отказа совершеннолетнему студенту. Юный возраст не насторожил - в Керчи много охотников среди молодежи. Они записали данные о товаре и покупателе в журнал, сложили покупку в пакет и выдали молодому человеку, получив оплату. Десяток упомянутых патронов продают по 360 рублей - за всю партию Владислав Росляков заплатил 5 400. В "Соколе" отметили, что оружие студент у них не покупал.

Напомним, Владислава Рослякова нашли мертвым в здании Керченского политехнического колледжа, где 17 октября произошли взрывы и стрельба. В результате погиб 21 человек. Ещё около 40 жизней спасают медики. Помимо ружья и патронов, у подозреваемого стрелка оказались несколько самодельных взрывных устройств и "коктейль Молотова".

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Автор - Александр Лубяной
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