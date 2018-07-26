В Москве безработная девушка заявила о краже у нее 21 миллиона рублей‍

Пострадавшая проживает в одном из домов на Дмитровском шоссе. 17 октября она вернулась домой и заметила, что из ее жилища пропал сейф.

Сотрудники Главного управления МВД России по Московской области сообщают о случае кражи, который зафиксировали на территории административного центра. Согласно информации, которую они предоставляют, инцидент произошел в минувшую среду.

В полицию Москвы обратилась 26-летняя безработная девушка. Она заявила о том, что у нее из дома пропал сберегательный сейф, в котором она хранила 21 миллион 100 тысяч рублей‍. Злоумышленник пробрался в ее квартиру через входную дверь, замок которой незаконно вскрыл. Теперь правоохранители заняты поимкой вора, против него возбуждено уголовное дело по статье "кража".