Студенты взорвавшегося колледжа в Керчи рассказали о стрелке

Несколько учащихся накануне взрыва видел в здании вооруженного человека. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Один из студентов политехнического колледжа в Керчи рассказал, что неизвестный с автоматом шел по коридору с огнестрельным оружием и ранил юношу. На самого очевидца у злоумышленника не хватило патронов. Поэтому молодой человек сумел убежать на задний двор. Вскоре после этого что-то взорвалось.

Другой студент поделился увиденным с журналистами "Комсомольской правды". По его словам, злоумышленник ходил по зданию уже после взрыва. Выглянув из учебного кабинета, студент увидел человека, стреляющего в других из ружья. Испуганный молодой человек скрылся за дверью до прибытия полицейских. Вместе с активными студентами они организовали эвакуацию.

Про обстановку внутри взорвавшегося колледжа рассказала директор Ольга Гребенникова. Она заявила о множестве детских трупов. Руководитель учреждения заметила нескольких людей со взрывными пакетами и автоматами, которые расстреливали всех встречных.

Напомним, 17 октября около 12 часов дня в Керчи произошел взрыв. Местный комитет возбудил уголовное дело по признакам теракта. По данным правоохранителей, в столовой колледжа сдетонировало взрывной устройство с металлическими поражающими элементами.