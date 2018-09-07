В Воронеже мотоциклист столкнулся с кроссовером

В Воронеже водитель мотоцикла не справился с управлением и столкнулся с кроссовером. Мотоциклист получил большие травмы и госпитализирован в отделение больницы.

На мотоцикле «Ямаха» ехал парень 21-го года по Московскому проспекту. Из-за большой скорости «Ямаха» врезался в «Хендай Санта Фе» возле дома №114в. Около 21:00 16 сентября произошло данное ДТП из-за несоблюдения дистанции.

Водителем кроссовера оказался парень 24 лет, который является местным жителем Воронежа. Он не получил каких-либо повреждений и травм. А вот водителя мотоцикла отвезли в БСМП, где врачи поставили диагноз — закрытый перелом правого голеностопного сустава.

Сотрудники ГИБДД выясняют причины и детали аварии. За 16 октября в Воронежской области зафиксировано около 150 аварий. В 6-ти происшествиях всего 7 человек получили серьезные травмы.

Ранее стало известно о возгорании автомобиля в Воронеже на улице Мордасовой. 17 октября в 3:35 загорелась машина марки «Мерседес Бенц». Владелец понес большой убыток, но пострадавших на месте аварии не обнаружено.