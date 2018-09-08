В Москве у двоих безработных угнали машины Mercedes на 12 миллионов рублей

Сегодня, 10:28 \\ Происшествия

В столице вновь произошло хищение материальных благ.

Сообщается, что в Москве в одно из отделений правоохранительных органов поступило заявление от пострадавшего. Он заявил, что у него украли автомобиль марки Mercedes S500 4-Matic, которая находилась на подземной парковке.

23-летний москвич, который не имеет официального трудоустройства, отметил, что оказанный ему ущерб составил 8 миллионов рублей. Однако на этом ограбления не закончились. Спустя несколько часов полицейские получили звонок от 28-летней безработной женщины с аналогичной ситуацией. Она заявила о краже её транспортного средства Mercedes-Benz, которое находилось под её домом.

Что касается её ущерба, то она заявила об убытках в размере почти 4 миллиона рублей, то есть в общей сложности москвичи потеряли 12 миллионов рублей.

По обоим эпизодам были возбуждены уголовные производства по факту кражи. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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Автор - Татьяна Сазонова
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