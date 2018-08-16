В Москве кортеж генерала СК протаранил такси

В Следственном комитете данную информацию подтвердили.

Автомобиль Генерала Следственного комитета Игоря Краснова попал в аварию в Москве. Как стало известно, кортеж протаранил машину такси, которое ехало по трамвайным путям.

В СК по этому поводу поясняют, что сам Краснов не мог участвовать в ДТП, так как находился на работе во время аварии, и к тому же, он пользуется другим автомобилем.

ДТП произошло, когда таксист, ехавший по трамвайным путям, пытался свернуть на дорогу, тогда автомобиль генерала врезался в таксиста.

Виновником аварии назвали водителя такси, так как он пытался совершит маневр в неположенном месте.

Напоминаем, что в Твери произошло ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса. Как стало известно, из-за аварии 12 человек пострадало, а четверо из них были детьми.