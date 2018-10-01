В Ростове мужчина "с улыбкой на лице" поджег легковой автомобиль и микроавтобус

Сегодня, 15:23 \\ Происшествия

По словам очевидца, после совершения поджога житель Ростова сел на лавочку, стоящую рядом, и с улыбкой на лице принялся наблюдать, как горят машины. Как рассказали родственники, он сбежал из дома.

Сообщается, что инцидент произошел в ночь на 15 октября на улице Казахской в поселке Чкаловский. У происшествия было очень много свидетелей. По их словам, сотрудники правоохранительных органов сработали оперативно и задержали нарушителя общественного порядка. Автомобили сгорели с временным промежутком примерно в 2 часа.

Поджигатель, как потом выяснилось, оказался психически не здоров. Об этом рассказали родственники, которые прибыли на место событий и сообщили, что мужчина действительно страдает психическим расстройством и сбежал из дома. Свидетели утверждали, что у нарушителя оказалась с собой сумка, заполненная горючими веществами. На место происшествия были вызваны сотрудники пожарной службы. В результате случившегося никто не пострадал именно из-за оперативности действий по тушению пожара.

Ростовчане очень неоднозначно отреагировали на инцидент в социальных сетях. Одни принялись выражать крайне негативное мнение. «Правильно и на все теперь один ответ: мы невиноваты, у него справка», - пишет одна из подписчиц в социальных сетях. Многие сошлись на том, что родственники таких людей должны следить за ними очень тщательно, особенно когда наступает период обострений.

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Автор - Евгения Чернобаб
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