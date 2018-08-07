Турист с двойным гражданством остался без денег и документов в метро Петербурга

Сегодня, 11:32 \\ Происшествия

В Северной столице жертвой карманников в метрополитене стал турист, у которого имеется гражданство и Италии, и Туниса. Мужчина с двойным гражданством лишился денежных средств на сумму 1700 евро.

 Как удалось установить, путешественник прибыл из Милана 11 октября. Он остановился в гостинице Петербурга, но насладиться красотами города не успел. Его отдых практически сразу омрачило неприятное событие. Он наткнулся на карманников в петербургской подземке. Инцидент произошел около 15:30 12 октября. Между станциями «Гостиный двор» и «Маяковская» на перегоне злоумышленники смогли завладеть документами и денежными средствами туриста, которые достали из внутреннего кармана куртки туриста и успешно скрыться с места происшествия. Отсутствие личных вещей потерпевший обнаружил не сразу.

После случившегося он обратился в правоохранительные органы. Мужчина назвал точную сумму, которая была у него с собой. По факту кражи сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Карманники объявлены в розыск. Кроме 1700 евро у туриста украли и важные документы, среди которых были внутренний тунисский паспорт, вид на жительство в Италии и водительские права.

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Автор - Евгения Чернобаб
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